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Ученики школы №1296 в Восточном Дегунине посоревновались в знании математики
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Ученики школы №1296 в Восточном Дегунине посоревновались в знании математики 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 48 минут назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Шестиклассники из школы № 1296 в Восточном Дегунине посоревновались между собой в скорости и точности выполнения различных математических задач. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Мероприятие организовали сотрудники центра подготовки к единым государственным экзаменам «Развитие» при поддержке Малого мехмата МГУ, — рассказал представитель администрации. — Сражение шестиклассников длилось целых полтора часа, в ходе него ребята узнали много нового и интересного.
Напоминаем, школа № 1296 располагается по адресу Керамический проезд, д. 55, корп. 3. (мю)
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