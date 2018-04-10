Ученики школы №1296 в Восточном Дегунине посоревновались в знании математики

Шестиклассники из школы № 1296 в Восточном Дегунине посоревновались между собой в скорости и точности выполнения различных математических задач. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Мероприятие организовали сотрудники центра подготовки к единым государственным экзаменам «Развитие» при поддержке Малого мехмата МГУ , — рассказал представитель администрации. — Сражение шестиклассников длилось целых полтора часа, в ходе него ребята узнали много нового и интересного.

Напоминаем, школа № 1296 располагается по адресу Керамический проезд, д. 55, корп. 3. (мю)