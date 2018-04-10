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Учащиеся Курчатовской школы презентовали свои исследования в горбольнице №52
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Учащиеся Курчатовской школы презентовали свои исследования в горбольнице №52 

Управа района Щукино 53 минуты назад
Фото: Управа района Щукино
В горбольнице №52 района Щукино состоялась защита исследовательских работ учащихся медицинских классов Курчатовской школы.
— Одно из приоритетных направлений сотрудничества ГКБ №52 с Курчатовской школой в рамках медицинских классов — это проектные работы, позволяющие выявлять перспективные научные и лечебные кадры. В процессе их выполнения ребята знакомятся с работой различных отделений многопрофильной больницы и, возможно, находят в лице кураторов своих будущих коллег, — отметили в пресс-службе больницы.
Темы проектов школьники выбирали сами, также им был предложен список тем, которые связаны с научной и практической деятельностью сотрудников ГКБ №52. Кураторы проводили регулярные встречи с подопечными: советовали им литературу, корректировали направление исследований, помогали с реализацией практической части в отделениях и клинической лаборатории. Перед защитой каждая представленная работа была рецензирована профильными специалистами. Оценивала результат экспертная комиссия. Высокие оценки за проекты позволят учащимся получить дополнительные баллы в учете личных достижений при поступлении, а также претендовать на целевое обучение в вузе.
Напомним, проект «Медицинский класс в московской школе» направлен на развитие профессионально-ориентированного обучения и подготовку школьников к поступлению в профильные вузы. Сотрудничество между ГКБ №52 и Курчатовской школой в рамках проекта в 2017-2018 учебном году включало курс профориентирующих лекции от врачей, проектную работу под их руководством, а также совместную волонтерскую деятельность. (ео)
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