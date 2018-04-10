Педагог из Щукина стал финалистом конкурса «Учитель года Москвы-2018» 

Преподаватель истории и обществознания школы №1210 района Щукино Евгений Кошелев стал финалистом городского конкурса «Учитель года Москвы-2018».
— Финальный этап конкурса профессионального мастерства «Учитель года Москвы-2018» проходил в поселке Поведники Московской области с 1 по 7 апреля. Финалистам предстояло пройти три конкурсных испытания: показать авторский мастер-класс, поделиться результатами работы, а также принять участие в создании образовательного проекта и работе педагогического совета. Учитель нашей школы справился с заданиями успешно и стал финалистом, — рассказали в администрации школы.
Евгений Кошелев окончил Московский педагогический государственный университет. Общий стаж работы десять лет, по специальности семь лет. В 2015 году получил грамоту Департамента образования города Москвы. (ео)