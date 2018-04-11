Школы в Карелии отремонтируют по итогам проверки Народного фронта

В образовательных учреждениях Карелии началась работа по устранению недостатков, выявленных экспертами регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в ходе мониторинга состояния школ в феврале 2018 года, сообщает КарелInform.

Проверка, проведенная в девяти школах Карелии в рамках проекта ОНФ «Народная оценка качества», показала, что состояние зданий образовательных учреждений, включая вопросы санитарного состояния учебных помещений и помещений общего пользования, наличие необходимой инфраструктуры на пришкольной территории, неудовлетворительное. Школы нуждаются, как в косметическом, так и капитальном ремонтах. Многие учреждения не имеют своих спортивных площадок.