После общественной проверки в Карелии отремонтируют несколько школ

Работы по устранению нарушений начали вести в Прионежском и Сортавальском районах. Местные власти Лахденпохского района сетуют на отсутствие денег.

В образовательных учреждениях Карелии началась работа по устранению недостатков, выявленных экспертами регионального отделения ОНФ в ходе проверок в феврале 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ. По информации общественников администрациями Сортавальского и Прионежского районов, в муниципальном и республиканском бюджетах уже заложены средства на ремонт зданий и помещений учреждений образования, оборудование спортивных площадок.

Отмечается, что проверка была проведена в девяти школах Карелии. В ходе нее выяснилось, что состояние зданий образовательных учреждений, включая вопросы санитарного состояния учебных помещений и помещений общего пользования, наличие необходимой инфраструктуры на пришкольной территории, оставляет желать лучшего. Школы нуждаются, как в косметическом, так и капитальном ремонтах. Многие учреждения не имеют своих спортивных площадок.

По информации общественников, что в Сортавале запланирован ремонт кровли в школе №4. Финансирование в объеме 2,5 млн рублей выделено из средств республиканского бюджета. Также большую реконструкцию ждет стадион при школе №3 в Сортавале. Проектная документация уже разработана. Общая стоимость проекта составила 10,41 млн руб. По данным администрации района, оборудуют нынешним летом и спортивную площадку в Туокслахтинской школе. На эти цели выделены средства в размере 600 тыс. руб. в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 — 2020 годы». Ремонтные работы пройдут и в Деревянской средней школе №9, Ладвинской средней школе №4 Прионежского района. В ходе подготовки к новому учебному году в данных школах проведут частичный ремонт. На эти цели предусмотрено 2,3 млн рублей.

Если в Прионежском, Сортавальском районах власти прислушались к замечаниям экспертов ОНФ и начали вести работу по устранению нарушений, то в Лахденпохском районе ситуация пока не меняется,

— сообщила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Карелии Наталья Вавилова