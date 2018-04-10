В школе №1575 района Аэропорт стартовал фестиваль «Радуга талантов»

В школе № 1575, расположенной на территории Аэропорта, стартовал районный этап фестиваля дополнительного образования «Радуга талантов», который продлится до конца апреля. Об этом рассказали в администрации школы.

— В рамках фестиваля пройдут открытые занятия для родителей, педагогов и учащихся. Свои лучшие номера и работы представят музыкальные коллективы, творческие студии, спортивные секции, — поделился сотрудник администрации.

Кроме того, в школе устроят встречи с интересными людьми, а также шашечный и шахматный турниры. С подробным планом можно ознакомиться на официальном сайте образовательного учреждения. (мю)