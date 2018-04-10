В МАДИ устроили большую встречу выпускников

В Московском автодорожном институте по многолетней традиции прошел день встречи выпускников. В рамках мероприятия вуз посетили более 1000 человек. Об этом рассказали в администрации учебного заведения.

— С приветственным словом к собравшимся обратился и. о. ректора Геннадий Кустарев, который выразил благодарность всем, кто помнит традиции родного университета и каждый год посещает стены нашей альма-матер, — поделился сотрудник администрации.

Участники встречи выразили готовность содействовать развитию и укреплению родного вуза. (мю)