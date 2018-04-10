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Мослекторий покажет творческую встречу с Николаем Цискаридзе
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Мослекторий покажет творческую встречу с Николаем Цискаридзе 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
15 апреля в Детской музыкальной школе имени Танеева состоится встреча с народным артистом России, ректором академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николаем Цискаридзе. Николай расскажет о своей профессии и о том, с какими сложностями приходится сталкиваться в преподавании и почему творческое образование так важно в жизни каждого ребенка.
Прямую трансляцию смотрите 15 апреля в 13:00 на этой странице или на сайте «Мослектория». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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