Мослекторий покажет творческую встречу с Николаем Цискаридзе

15 апреля в Детской музыкальной школе имени Танеева состоится встреча с народным артистом России , ректором академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николаем Цискаридзе . Николай расскажет о своей профессии и о том, с какими сложностями приходится сталкиваться в преподавании и почему творческое образование так важно в жизни каждого ребенка.

Прямую трансляцию смотрите 15 апреля в 13:00 на этой странице или на сайте «Мослектория». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.