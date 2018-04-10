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Школьники Архангельска написали Арктический диктант
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Ученики 19 школ Архангельска написали Арктический диктант 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Школьники из 19 образовательных учреждений Архангельска приняли участие в прошедшем во вторник Арктическом диктанте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе национального парка "Русская Арктика", выступившего одним из соорганизаторов диктанта.
Несмотря на свое название, Арктический диктант, подобно Географическому диктанту или Единому государственному экзамену представляет из себя тест. Общее количество вопросов в диктанте — 40.
"Диктант написали ученики седьмого-восьмого классов. Для участия заявились 19 школ города Архангельска. Вопросы касались географии, истории освоения территории национального парка "Русская Арктика", то есть полярных архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа", — сообщили ТАСС в пресс-службе. Также ряд заданий касался представителей животного мира Русской Арктики — белого медведя, гренландского кита, моржа, морских птиц.
Результаты станут известны на следующей неделе. Ребята, правильно ответившие на наибольшее число вопросов, получат специальные призы от национального парка "Русская Арктика".
Арктический диктант является частью большого проекта "Арктиковедение", реализуемого совместно национальным парком "Русская Арктика" и архангельской средней школой номер 45. Также организаторы проекта планируют осенью выпустить "Арктическую азбуку" для учеников младших школ.
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