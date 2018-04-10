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День открытых дверей пройдет в Колледже Министерства иностранных дел
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День открытых дверей пройдет в Колледже Министерства иностранных дел 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
День открытых дверей 22 апреля организуют в Колледже Министерства иностранных дел Российской Федерации.
— Желающим поступить в наше учреждение студенты покажут презентацию. Кроме того, приемная комиссия расскажет обо всех нюансах и учебной программе, — отметила Маргарита Фролова, сотрудница колледжа.
В 10:00 начнется мероприятие для учащихся 9-х классов, в 12:00 — для старшеклассников.
Отметим, Дни открытых дверей в Колледже МИД проходят четыре раза в год: в следующий раз такое мероприятие организуют в мае.
Абитуриентов приглашают по адресу: Озерковская набережная, дом 26.
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