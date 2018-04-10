День открытых дверей пройдет в Колледже Министерства иностранных дел

— Желающим поступить в наше учреждение студенты покажут презентацию. Кроме того, приемная комиссия расскажет обо всех нюансах и учебной программе, — отметила Маргарита Фролова , сотрудница колледжа.

В 10:00 начнется мероприятие для учащихся 9-х классов, в 12:00 — для старшеклассников.

Отметим, Дни открытых дверей в Колледже МИД проходят четыре раза в год: в следующий раз такое мероприятие организуют в мае.

Абитуриентов приглашают по адресу: Озерковская набережная, дом 26.