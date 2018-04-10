Проект школьницы из Савеловского стал лучшим на городском историческом конкурсе 

Ученица школы № 1601 им. Лютикова, расположенной на территории Савеловского района, стала лидером городского конкурса мультимедийных проектов «История моей семьи в истории России». Об этом рассказал директор образовательного учреждения Александр Зазулин.
— Ангелина Рыбкина из 2 «А» класса проходит обучение в четвертом корпусе. Ее проект «Треугольником сложен потемневший листок», созданный под руководством педагога Ивана Гончарова, оказался лучшим, — пояснил Зазулин.
Кроме того, еще один учащийся школы, Игорь Киселев, удостоился приза за проект «Есть такая профессия — Родину защищать». (мю)