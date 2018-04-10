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Руководство ВГИКа может попросить международные кинофестивали о показах фильмов в рамках 100-летия вуза
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Руководство ВГИКа может попросить международные кинофестивали о показах фильмов в рамках 100-летия вуза 

Агентство «Москва» 1 час назад
Руководство Всероссийского государственного института кинематографии им. С. Герасимова (ВГИК) планирует обратиться к крупным кинофестивалям с просьбой провести показы фильмов в рамках предстоящего 100-летия вуза. Об этом на совещании в министерстве культуры РФ сообщил ректор ВГИКа Владимир Малышев.
«Мы могли бы обратиться к крупнейшим фестивалям: и к Каннскому, и к Берлинскому, и к Венецианскому — устроить к 100-летию ВГИКа в следующем году общий показ, допустим», — заявил В. Малышев.
Он напомнил, что на крупных кинофестивалях всегда было много призеров, являющихся выпускниками ВГИКа. Также члены оргкомитета по организации 100-летия вуза предложили обратиться к молодежным кинофестивалям.
ВГИК основан 1 сентября 1919 г. В настоящее время вуз готовит специалистов всех основных творческих профессий кино и телевидения по программам высшего, среднего и дополнительного профессионального образования. Указом президента РФ ВГИК отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России.
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