Руководство ВГИКа может попросить международные кинофестивали о показах фильмов в рамках 100-летия вуза

Руководство Всероссийского государственного института кинематографии им. С. Герасимова (ВГИК) планирует обратиться к крупным кинофестивалям с просьбой провести показы фильмов в рамках предстоящего 100-летия вуза. Об этом на совещании в министерстве культуры РФ сообщил ректор ВГИКа Владимир Малышев

«Мы могли бы обратиться к крупнейшим фестивалям: и к Каннскому, и к Берлинскому, и к Венецианскому — устроить к 100-летию ВГИКа в следующем году общий показ, допустим», — заявил В. Малышев.

Он напомнил, что на крупных кинофестивалях всегда было много призеров, являющихся выпускниками ВГИКа. Также члены оргкомитета по организации 100-летия вуза предложили обратиться к молодежным кинофестивалям.

ВГИК основан 1 сентября 1919 г. В настоящее время вуз готовит специалистов всех основных творческих профессий кино и телевидения по программам высшего, среднего и дополнительного профессионального образования. Указом президента РФ ВГИК отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России.