Минобрнауки предлагает освободить от налогов премии для лучших учителей

Минобрнауки подготовило проект постановления Правительства, которым предлагается не облагать налогом премии лучшим учителям. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Документом предлагается дополнить перечень премий за выдающиеся достижения, суммы которых, согласно постановлению Правительства, не подлежат налогообложению.

Разработчики указывают, что проект разработан во исполнение поручения вице-премьера Ольги Голодец о проработке вопроса включения мероприятия «Выплата денежного поощрения лучшим учителям» в перечень кабмина.

Согласно проекту, налогом не будет облагаться «денежное поощрение, выплачиваемое лучшим учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, за высокие достижения в педагогической деятельности, получившие общественное признание».