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Глава АСИ считает, что система образования должна ориентироваться на цифровые технологии
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Глава АСИ считает, что система образования должна ориентироваться на цифровые технологии 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Стратегия развития образования должна разрабатываться с учетом проектов на основе цифровых технологий. Такое мнение выразила ТАСС глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.
"Необходимо учитывать цифровые технологии и проекты на их основе при разработке отраслевой стратегии развития образования", — сказала она.
В частности, по ее словам, подобные проекты описаны в докладе «Двенадцать решений для нового образования», который подготовлен Центром стратегических разработок совместно с Высшей школой экономики. По мнению главы АСИ, это «системный и очень своевременный документ, который необходимо использовать при реформировании образовательный сферы».
Чупшева отметила, что образовательные решения, описанные в докладе, предполагают «проектный подход в образовании». Она пояснила, что подход уже доказал свою эффективность при реализации таких проектов, как создание системы детских технопарков «Кванториум», движение чемпионатов рабочих профессий (WorldSkills)". Еще одной важной характеристикой глава АСИ считает «ориентацию образовательных проектов на цифровые технологии».
"Ну и наконец, не вызывает сомнения тезис о том, что расходы на образование — это не просто социальные обязательства, но прежде всего инвестиции в человеческий капитал, в наше будущее. Поэтому увеличение расходов в эту сферу до уровня стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития — прим. ТАСС) представляется мне очень правильным", — сказала она.
Чупшева также добавила, что «ряд проектов в рамках стратегических направлений доклада реализован по инициативе или при поддержке АСИ». В качестве примера она привела интерактивную образовательную платформу онлайн-курсов «Учи.RU», проект «Открытая школа» и платформа единого портала дополнительного образования «Навыки будущего», которая позволяет детям и их родителям выбирать лучшие образовательные услуги в своем регионе.
О докладе
Ранее сообщалось, что Центр стратегических разработок и Высшая школа экономики подготовили экспертный доклад, в котором предложили 12 решений по улучшению сферы образования в России. В доклад включены национальный проект цифровой школы, способы оптимизации расходов в образовании, а также программа переподготовки или повышения квалификации на условиях софинансирования со стороны государства. Кроме того, в докладе предложен проект по созданию службы патроната детей до трех лет, цель которого — к 2024 году сократить на 20% долю детей-первоклассников, недостаточно подготовленных к обучению в школе.
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