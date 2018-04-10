Школьники из района Печатники побывали с экскурсией в столичном музее археологии

В начале апреля учащиеся 6 «А» школы №773, расположенной на территории района Печатники, были на экскурсии «Лист открытий» в Музее археологии Москвы . Информация об этом появилась на официальном портале образовательного учреждения.

«С помощью экскурсовода, а в конце экскурсии самостоятельно — в форме игры-квеста — познакомились с уникальными находками, обнаруженными при археологическом изучении Москвы. Узнали о том, как выглядела столица в средние века, увидели фрагменты Воскресенского моста через реку Неглинную, вещевые и денежные клады и многие другие интересные экспонаты», — говорится в сообщении.

Школа №773 находится по адресу: ул. Полбина. д.18. (то)