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Школьники из района Печатники побывали с экскурсией в столичном музее археологии
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Школьники из района Печатники побывали с экскурсией в столичном музее археологии 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Новые печатники
В начале апреля учащиеся 6 «А» школы №773, расположенной на территории района Печатники, были на экскурсии «Лист открытий» в Музее археологии Москвы. Информация об этом появилась на официальном портале образовательного учреждения.
«С помощью экскурсовода, а в конце экскурсии самостоятельно — в форме игры-квеста — познакомились с уникальными находками, обнаруженными при археологическом изучении Москвы. Узнали о том, как выглядела столица в средние века, увидели фрагменты Воскресенского моста через реку Неглинную, вещевые и денежные клады и многие другие интересные экспонаты», — говорится в сообщении.
Школа №773 находится по адресу: ул. Полбина. д.18. (то)
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