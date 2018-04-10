В одной из школ Некрасовки рассказали про празднование Пасхи в Великобритании

В здании «Исток» школы № 2051 прошел урок-путешествие на английском языке для 4-х классов «Easter». — Дети ознакомились с традициями празднования Пасхи в Великобритании , посмотрели познавательное видео, выполнили множество различных заданий. Учащиеся работали в командах, причем в процессе занятия чувствовался «дух соперничества», что подзадоривало детей. Каждый хотел победить. Команда 4 «В» класса набрала большее количество баллов, — рассказал сотрудник учреждения. Напомним, что школа расположена на проспекте Защитников Москвы, дом 9, корпус 2. (вт)