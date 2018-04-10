Школьники из ЮВАО стали участниками проекта «Учебный день в Гайдаре»

Методисты и педагоги Дворца творчества детей и молодежи имени Гайдара, который находится в Текстильщиках, организовали познавательные мероприятия для учащихся нескольких школ ЮВАО. Программа была подготовлена в рамках проекта «Учебный день в Гайдаре». Об этом рассказала специалист по связям с общественностью учреждения Анна Бондаренко

— Дети поняли, как использовать защитные костюмы, освоили элементы хип-хопа, научились у туристов вязать узлы, а еще ознакомились с настольными играми «Диксит», «Меч самурая», поиграли в шахматы. В конце учебного дня капитаны команд поделились своими впечатлениями со сцены. Многие в итоге записались на программы Дворца творчества, — сообщила Анна Бондаренко.

Напомним, что Дворец творчества детей и молодежи имени Гайдара расположен по адресу улица Шкулева, дом 2, строение 1. (мю)