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Школьники из ЮВАО стали участниками проекта «Учебный день в Гайдаре»
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Школьники из ЮВАО стали участниками проекта «Учебный день в Гайдаре» 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Методисты и педагоги Дворца творчества детей и молодежи имени Гайдара, который находится в Текстильщиках, организовали познавательные мероприятия для учащихся нескольких школ ЮВАО. Программа была подготовлена в рамках проекта «Учебный день в Гайдаре». Об этом рассказала специалист по связям с общественностью учреждения Анна Бондаренко.
— Дети поняли, как использовать защитные костюмы, освоили элементы хип-хопа, научились у туристов вязать узлы, а еще ознакомились с настольными играми «Диксит», «Меч самурая», поиграли в шахматы. В конце учебного дня капитаны команд поделились своими впечатлениями со сцены. Многие в итоге записались на программы Дворца творчества, — сообщила Анна Бондаренко.
Напомним, что Дворец творчества детей и молодежи имени Гайдара расположен по адресу улица Шкулева, дом 2, строение 1. (мю)
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