Юные экскурсоводы из Кузьминок готовятся к экзаменам

В школе № 641 имени Сергея Есенина продолжается предэкзаменационная пора для ребят — участников проекта «Московский экскурсовод».

— Совсем скоро они сдадут экзамены и станут настоящими гидами в музеях, а пока что для школьников организовывают в них последние консультации. С 3 по 5 апреля дети попробовали самостоятельно вести экскурсии. В этом им помогали наставники, которые охотно давали советы, дополняли их рассказы, — уточнил сотрудник школы.

По его словам, наставники высоко оценили работу школьников, хвалили их за хорошую подготовку и качественную подачу материала. (вт)