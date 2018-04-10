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Каховка 2 часа назад
Фото: Каховка
15 апреля родителей будущих первоклассников приглашают в школу № 538 имени С. В. Гришина на День открытых дверей.
День открытых дверей состоится 15 апреля в школьных отделениях по адресу: улица Каховка, дом 19, корпус 2. Учителя проведут открытые уроки, викторину, игры и мастер-классы, также будет встреча с директором школы и администрацией. Родители могут посмотреть учебные кабинеты, школьный музей «ОПС-Тринадцать», библиотеки, спортивные залы.
Начало в 11.00. С 11.30 до 11.50 проведут первое занятие, а второе — в 12.10.
Администрация школы ответить на вопросы с 12.40 до 13.30.
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