ден

15 апреля родителей будущих первоклассников приглашают в школу № 538 имени С. В. Гришина на День открытых дверей.

День открытых дверей состоится 15 апреля в школьных отделениях по адресу: улица Каховка, дом 19, корпус 2. Учителя проведут открытые уроки, викторину, игры и мастер-классы, также будет встреча с директором школы и администрацией. Родители могут посмотреть учебные кабинеты, школьный музей «ОПС-Тринадцать», библиотеки, спортивные залы.

Начало в 11.00. С 11.30 до 11.50 проведут первое занятие, а второе — в 12.10.

Администрация школы ответить на вопросы с 12.40 до 13.30.