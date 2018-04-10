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В Москве прошла ярмарка вакансий для студентов строительных колледжей
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В Москве прошла ярмарка вакансий для студентов строительных колледжей 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В «Доме на Брестской» в Москве во вторник состоялась ярмарка вакансий для студентов колледжей градостроительной сферы, в ней приняли порядка 2,5 тысяч соискателей и около двух десятков строительных компаний, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.
«Около 2,5 тысяч студентов пяти московских колледжей градостроительной сферы и представители 18 крупнейших строительных компаний стали участниками ярмарки вакансий, прошедшей сегодня в ГБУ «Мосстройинформ», более известном москвичам как «Дом на Брестской». Ярмарка прошла в рамках деловой программы выставки «ОБРАЗование Москвы», которая в эти дни работает в «Доме на Брестской», — отмечается в сообщении.
Как отметил заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергей Дегтярев, ярмарка собрала лучшие строительные компании города, которые возводят не только жилые дома, детсады, дороги и метро, но и парки с театрами.
«Вы друг другу нужны. Нужны предприятия для студентов коллежей, чтобы знать куда трудоустраиваться. И для предприятий колледжи очень нужны, потому что они заинтересованы в грамотных, умных и умеющих работать людях. Мы бы очень хотели, чтобы они пришли на стройки и показали, как они умеют работать», — сказал Дегтярев.
Среди компаний, которые представили свои вакансии на ярмарку, — АО «Объединение „Ингеоком“, ГАУ „Институт Генплана Москвы“, ГУП „Мосэкострой“, ООО „КРОСТ-Д“, АО „ДСК №1“, ПАО „Группа компаний “!ПИК» и другие. Представители компаний провели презентации своих организаций для выпускников и старшекурсников колледжей. Студентам была предоставлена возможность пройти собеседования. Им предложили не только вакансии для постоянной работы, но и для временной занятости, а также для трудоустройства в летний период и прохождения практики.
Как ранее сообщил директор ГБУ «Мосстройинформ» Фарит Фазылзянов, выставка «ОБРАЗование Москвы» решает несколько задач, среди них — диалог между архитекторами и педагогическим сообществом, а также чтобы выпускники работали по своей специальности. Поэтому будущих градостроителей и потенциальных работодателей свели на площадке «Дома на Брестской».
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