В Доме на Брестской прошла ярмарка вакансий для студентов колледжей градостроительной сферы 

Около двух с половиной тысяч студентов пяти московских колледжей градостроительной сферы и представители 18 крупнейших строительных компаний стали участниками ярмарки вакансий, прошедшей сегодня в ГБУ «Мосстройинформ», более известного москвичам как «Дом на Брестской». Ярмарка прошла в рамках деловой программы выставки «ОБРАЗование Москвы», которая в эти дни работает в «Доме на Брестской».
Приветствуя студентов и работодателей, заместитель руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Дегтярев отметил, что ярмарка собрала лучшие строительные компании города, которые возводят не только жилые дома, детсады, дороги и метро, но и парки с театрами.
"Вы друг другу нужны. Нужны предприятия для студентов коллежей, чтобы знать куда трудоустраиваться. И для предприятий колледжи очень нужны, потому что они заинтересованы в грамотных, умных и умеющих работать людях", — отметил Сергей Дегтярев.
"Мы знаем, как наши колледжи участвуют в мероприятиях «World skills». Мы знаем, что у вас уже есть свои чемпионы. И конечно же, мы бы очень хотели, чтобы они пришли на стройки и показали, как они умеют работать", — добавил он.
Сергей Дегтярев попросил студентов не стесняться и задавать работодателям любые интересующие их вопросы.
Среди компаний, которые представили свои вакансии на ярмарку АО «Объединение „ИНГЕОКОМ“, ГАУ „Институт Генплана Москвы“, ГУП „Мосэкострой“, ООО „КРОСТ-Д“, АО „ДСК № 1“, ПАО „Группа Компаний ПИК“, и другие.
Для выпускников и старшекурсников колледжей представители этих компаний провели презентации своих организаций. Кроме того, студентам была предоставлена возможность пройти собеседования. Молодым строителям, архитекторам и представителям других специальностей предложили не только вакансии для постоянной работы, но и для временной занятости, а также для трудоустройства в летний период и прохождения практики.
»В этом году выставка «ОБРАЗование Москвы» решает три задачи. Во-первых, традиционная задача — просветительская. Жителям столицы важно знать, в каких зданиях, в какой инфраструктуре градостроители предлагают обучать и развивать детей. Во-вторых, нам важно установить диалог, тандем между архитекторами и педагогическим сообществом для реализации задач, поставленных Мэром и Правительством Москвы. А, в-третьих, — это решение давней проблемы образования: а именно, чтобы выпускники работали по своей профессии, специальности. Поэтому мы решили свести будущих градостроителей и потенциальных работодателей на нашей площадке», — ранее заявил Фарит Фазылзянов, директор ГБУ «Мосстройинформ».