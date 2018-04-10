В Доме на Брестской прошла ярмарка вакансий для студентов колледжей градостроительной сферы

Около двух с половиной тысяч студентов пяти московских колледжей градостроительной сферы и представители 18 крупнейших строительных компаний стали участниками ярмарки вакансий, прошедшей сегодня в ГБУ «Мосстройинформ», более известного москвичам как «Дом на Брестской». Ярмарка прошла в рамках деловой программы выставки «ОБРАЗование Москвы», которая в эти дни работает в «Доме на Брестской».

Приветствуя студентов и работодателей, заместитель руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Дегтярев отметил, что ярмарка собрала лучшие строительные компании города, которые возводят не только жилые дома, детсады, дороги и метро, но и парки с театрами.

"Вы друг другу нужны. Нужны предприятия для студентов коллежей, чтобы знать куда трудоустраиваться. И для предприятий колледжи очень нужны, потому что они заинтересованы в грамотных, умных и умеющих работать людях", — отметил Сергей Дегтярев.

"Мы знаем, как наши колледжи участвуют в мероприятиях «World skills». Мы знаем, что у вас уже есть свои чемпионы. И конечно же, мы бы очень хотели, чтобы они пришли на стройки и показали, как они умеют работать", — добавил он.

Сергей Дегтярев попросил студентов не стесняться и задавать работодателям любые интересующие их вопросы.

Среди компаний, которые представили свои вакансии на ярмарку АО «Объединение „ИНГЕОКОМ“, ГАУ „Институт Генплана Москвы“, ГУП „Мосэкострой“, ООО „КРОСТ-Д“, АО „ДСК № 1“, ПАО „Группа Компаний ПИК“ , и другие.

Для выпускников и старшекурсников колледжей представители этих компаний провели презентации своих организаций. Кроме того, студентам была предоставлена возможность пройти собеседования. Молодым строителям, архитекторам и представителям других специальностей предложили не только вакансии для постоянной работы, но и для временной занятости, а также для трудоустройства в летний период и прохождения практики.