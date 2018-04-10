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В ГБОУ Школа №2073 заседание Управляющего совета
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В ГБОУ Школа №2073 заседание Управляющего совета 

Администрация поселения Вороновское 2 часа назад
Фото: архивное ГБОУ Школа№2073
11 апреля на базе образовательного комплекса Школа №2073 поселения Вороновское пройдёт очередное заседание Управляющего совета. Об этом сообщается на официальном сайте учебного учреждения.
В рамках заседания участники заслушают доклады заместителя директора по УВР Ольги Муклиновой, которая проведёт анализ итогов предметных олимпиад и расскажет о порядке окончания 2017-2018 учебного года, сроках окончания и организации проведения государственной итоговой аттестации обучающихся. Методист образовательного учреждения Надежда Неук познакомит Управляющий совет школы с нормативными документами по порядку и процедуре государственной итоговой аттестации обучающихся и предоставит отчет о работе по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ обучающихся 9-11 классов.
Кроме этого в рамках заседания обсудят вопросы по организации и проведению выпускного вечера для обучающихся 11 классов и ряд других актуальных вопросов.
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