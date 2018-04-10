В ГБОУ Школа №2073 заседание Управляющего совета

Фото: архивное ГБОУ Школа№2073

11 апреля на базе образовательного комплекса Школа №2073 поселения Вороновское пройдёт очередное заседание Управляющего совета. Об этом сообщается на официальном сайте учебного учреждения.

В рамках заседания участники заслушают доклады заместителя директора по УВР Ольги Муклиновой, которая проведёт анализ итогов предметных олимпиад и расскажет о порядке окончания 2017-2018 учебного года, сроках окончания и организации проведения государственной итоговой аттестации обучающихся. Методист образовательного учреждения Надежда Неук познакомит Управляющий совет школы с нормативными документами по порядку и процедуре государственной итоговой аттестации обучающихся и предоставит отчет о работе по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ обучающихся 9-11 классов.

Кроме этого в рамках заседания обсудят вопросы по организации и проведению выпускного вечера для обучающихся 11 классов и ряд других актуальных вопросов.