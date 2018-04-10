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Первый контейнер для сбора батареек установили в школе Орехово‑Зуева
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Первый контейнер для сбора батареек установили в школе Орехово‑Зуева 

РИАМО 37 минут назад
Фото: РИАМО
Ученики школы №18 в подмосковном Орехово-Зуеве смогут выбрасывать ненужные батарейки в специальный контейнер, говорится в сообщении пресс-службы Фонда рационального природопользования.
«В школе №18 Орехова-Зуева в рамках программы «Школа утилизации: электроника» появился первый в Подмосковье контейнер для сбора отработавших батареек. Теперь они будут устанавливаться во всех школах, принимающих участие в акции», — говорится в сообщении.
Программа «Школа утилизации: электроника», направленная на экооборазование и формирование у школьников практических навыков экологически ответственного поведения, запущена в Подмосковье областным министерством образования и фондом рационального природопользования еще в 2016 году. В этом году впервые в школах устанавливаются также контейнеры для сбора батареек. Как и отслужившая электроника, они будут вывозиться бесплатно.
Первый контейнер установили в школе №18 с экологическим уклоном города Орехово-Зуево 9 апреля. Старшеклассники не только принесли из дома старую технику, но и провели целую акцию: с экологическими песнями, стихами, агитпостановкой и даже флэшмобом. Школьники сравнили борьбу с электронными мусором со «Звездными войнами» и предложили свое решение «мусорной» проблемы: утилизация. Под слоганом «Дай шанс цивилизации» экоактивисты призвали сортировать отходы, меняться самим, ведь «мусор в головах и прежде всего в душах».
«За несколько дней школы и бюджетные учреждения города и района сдали на переработку 3,5 тонны электронных отходов. Все они обретут вторую жизнь и не окажутся на полигонах или нелегальных свалках», — добавляется в сообщении.
Программа «Школа утилизации: электроника» продолжится в Подмосковье до конца года. На сайте акции педагоги могут скачать экоуроки на тему раздельного сбора и утилизации электронных отходов и провести их для учеников младшей и средней школы.
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