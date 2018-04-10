Контейнер для сбора батареек установят в одной из школ Орехово‐Зуева

В рамках программы «Школа утилизации: электроника» в орехово-зуевской школе №18 установят первый в Московской области контейнер для сбора отработавших батареек. Такие контейнеры появятся во всех школах, участвующих в акции.

Программа «Школа утилизации: электроника» была запущена в Московской области в 2016 году Министерством образования региона и фондом рационального природопользования, цель программы — экообразование и формирование у школьников. Контейнеры для сбора батареек в школах впервые устанавливаются в этом году.

В день установки контейнера старшеклассники школы №18 с экологическим уклоном провели акцию с экологическими песнями, стихами, агитпостановкой и флэшмобом. Борьбу с электронным мусором школьники сравнили со «Звездными войнами» и предложили решать проблему с мусором путем утилизации.

За несколько дней в школах Орехово-Зуева на переработку сдали 3,5 тонны электронных отходов, они подвергнуться переработке и обретут вторую жизнь.

В Московской области акция «Школа утилизации: электроника» пройдет до конца 2018 года. Горячая линия программы 8-800-700-35-06.