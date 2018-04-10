В Ленобласти увеличились губернаторские стипендии

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжения о назначении ежемесячных именных стипендий для одаренных детей-сирот и студентов-инвалидов, обучающихся в профессиональных и высших учебных заведениях.

С 1 февраля по 31 августа именную стипендию губернатора будут получать 76 отличников и хорошистов из Ленобласти.

Размер стипендий для студентов-инвалидов составит 5 тыс. рублей. Стипендии будут получать 24 человека. Стипендию же в 8 тыс. рублей будут получать 52 детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.

В пресс-службе правительства региона рассказали, число стипендиатов выросло почти на 60%. По итогам сентября 2017 года — января 2018 года именные стипендии главы области получали 48 учащихся и студентов из числа детей-сирот и студентов-инвалидов.