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В Ленобласти увеличились губернаторские стипендии
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В Ленобласти увеличились губернаторские стипендии 

Ivyborg.ru 24 минуты назад
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжения о назначении ежемесячных именных стипендий для одаренных детей-сирот и студентов-инвалидов, обучающихся в профессиональных и высших учебных заведениях.
С 1 февраля по 31 августа именную стипендию губернатора будут получать 76 отличников и хорошистов из Ленобласти.
Размер стипендий для студентов-инвалидов составит 5 тыс. рублей. Стипендии будут получать 24 человека. Стипендию же в 8 тыс. рублей будут получать 52 детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
В пресс-службе правительства региона рассказали, число стипендиатов выросло почти на 60%. По итогам сентября 2017 года — января 2018 года именные стипендии главы области получали 48 учащихся и студентов из числа детей-сирот и студентов-инвалидов.
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