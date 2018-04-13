Сотрудники ГИБДД 14 апреля будут выявлять нетрезвых водителей на дорогах Балашихи

«В целях профилактики и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения (ПДД), связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, сотрудниками ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» 14 апреля с 23:00 до 01:00 на территории микрорайона Железнодорожный будет проводиться профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»», — говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей, а также наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок до 2 лет. При повторном нарушении водителю грозит уголовная ответственность.