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Сотрудники ГИБДД 14 апреля будут выявлять нетрезвых водителей на дорогах Балашихи
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Сотрудники ГИБДД 14 апреля будут выявлять нетрезвых водителей на дорогах Балашихи 

РИАМО 41 минуту назад
Фото: РИАМО
Сотрудники ГИБДД Балашихи 14 апреля будут выявлять нетрезвых водителей на дорогах микрорайона Железнодорожный, потенциальным нарушителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».
«В целях профилактики и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения (ПДД), связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, сотрудниками ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» 14 апреля с 23:00 до 01:00 на территории микрорайона Железнодорожный будет проводиться профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»», — говорится в сообщении.
Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей, а также наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок до 2 лет. При повторном нарушении водителю грозит уголовная ответственность.
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