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Детский омбудсмен в Подмосковье рассказала о переносе ЕГЭ из-за газов
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Детский омбудсмен в Подмосковье рассказала о переносе ЕГЭ из-за газов 

ИД «Собеседник» 22 минуты назад
Даты проведения экзаменов в подмосковных школах могут быть перенесены из-за неблагоприятной экологической обстановки.
Как передает РИА «Новости» со ссылкой на эфир подмосковного «Радио 1», уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о возможности измения дат ЕГЭ в подмосковных школах.
По словам детского омбудсмена, экзамены в ряде школ могут быть перенесены в том случае, если в Подмосковье вновь ухудшится экологическая ситуация из-за выбросов свалочного газа на мусорных полигонах.
«Если вдруг во время ЕГЭ, экзаменов будет неблагоприятная обстановка, будет выброс или запах, то у нас есть несколько возможностей перенести даты экзаменов, все будут предупреждены заранее», — приводит агентство слова Мишоновой.
Напомним, в марте на территории свалки «Ядрово» недалеко от Волоколамска произошел выброс свалочного газа, после которого несколько десятков детей обратились к врачам. Из-за неприятного запаха вводился режим ЧС, жители Волоколамска устраивали митинги с требованием отставки местного руководства.
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