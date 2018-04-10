Школьник из Ульяновской области стал лучшим по химии на олимпиаде

Кирилл Ларионов из Димитровградской городской гимназии во второй раз вошёл в число победителей Всероссийской олимпиады по химии. Интеллектуальные состязания, организованные Минобрнауки России , проходят по 24 учебным предметам. Ульяновскую область представляют 48 школьников по 21 учебному предмету. Всероссийская олимпиада по химии завершилась 4 апреля в Архангельске . Участниками стали порядка 250 лучших старшеклассников из 60 регионов страны. Кирилл Ларионов из городской гимназии Димитровграда вошёл в число победителей, а Вадим Трефилов из ульяновского многопрофильного лицея №20 стал призёром. — Для меня это действительно большой успех, — делится своими впечатлениями Кирилл Ларионов. — Это один из важных этапов в моей жизни. Третий год подряд я занимаю высокие места на заключительном этапе Всероссийской олимпиады, благодаря которой я смог получить льготы при поступлении в любой вуз страны. Планирую свою жизнь связать как раз с химическим профилем. Впереди еще участие в международной олимпиаде по данному предмету в Белоруссии Призовое место по учебному предмету «Право» заняла школьница из многопрофильного лицея №20 г. Ульяновска Елена Павлюкова.