Школьник из Ульяновской области стал лучшим по химии на олимпиаде 

Кирилл Ларионов из Димитровградской городской гимназии во второй раз вошёл в число победителей Всероссийской олимпиады по химии.
Интеллектуальные состязания, организованные Минобрнауки России, проходят по 24 учебным предметам. Ульяновскую область представляют 48 школьников по 21 учебному предмету.
Всероссийская олимпиада по химии завершилась 4 апреля в Архангельске. Участниками стали порядка 250 лучших старшеклассников из 60 регионов страны. Кирилл Ларионов из городской гимназии Димитровграда вошёл в число победителей, а Вадим Трефилов из ульяновского многопрофильного лицея №20 стал призёром.
— Для меня это действительно большой успех, — делится своими впечатлениями Кирилл Ларионов. — Это один из важных этапов в моей жизни. Третий год подряд я занимаю высокие места на заключительном этапе Всероссийской олимпиады, благодаря которой я смог получить льготы при поступлении в любой вуз страны. Планирую свою жизнь связать как раз с химическим профилем. Впереди еще участие в международной олимпиаде по данному предмету в Белоруссии.
Призовое место по учебному предмету «Право» заняла школьница из многопрофильного лицея №20 г. Ульяновска Елена Павлюкова.