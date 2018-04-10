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Школьники района Сокольники прошли пробный ЕГЭ и посетили мастер-класс в ИЭиП
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Школьники района Сокольники прошли пробный ЕГЭ и посетили мастер-класс в ИЭиП 

Управа района Сокольники 28 минут назад
Фото: Управа района Сокольники
В начале апреля Институт экономики и права провёл День открытых дверей. Абитуриенты, которые планируют в будущем стать экономистами, менеджерами, юристами, государственными управляющими, собрались в кампусе образовательного учреждения на улице Стромынке, 20 в районе Сокольники.
Представители Приёмной комиссии провели целый ряд профильных мастер-классов и консультаций для потенциальных студентов. Ребятам представили направления подготовки бакалаврата и магистратуры. В ходе встречи абитуриенты получили возможность проверить свой уровень подготовки по обществознанию. Как известно, именно этот предмет понадобится ребятам для поступления на большинство направлений, представленных на Дне открытых дверей. Абитуриентам был предложен пробный ЕГЭ. Здесь ребята получили возможность испытать свои силы и проанализировать допущенные ошибки с преподавателем. Так, пробный экзамен позволит разумно распределить оставшееся время для устранения имеющихся пробелов в знаниях.
Помимо тестирования, ребятам предложили стать участниками мастер-класса «Разбор олимпиадных задач по обществознанию». В ходе практического занятия школьникам помогли справиться с заданиями повышенной сложности и разобрать полученные результаты.
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