Школьники Сокольников посетили выездной лагерь

Во время каникул школьники Сокольников совершили весенний выезд в лагерь «Школа самоуправления».

В мероприятии приняли участие более 60 учеников и 20 педагогов школы №1282. По доброй традиции учащиеся и учителя образовательного учреждения провели три дня в лагере. Времяпрепровождение в «Школе самоуправления» помогло ребятам поверить в себя. Для многих участников девиз «Школы самоуправления» — «Я все могу!» — стал и их девизом тоже.

В ходе программы школьники подготовились к участию в образовательных олимпиадах и сдаче экзаменов. По утрам ребята занимались в классах по русскому языку и математике, иностранным языкам, биологии и физике, философии и обществознанию. Следует отметить, что уроки проводили не только педагоги, но и сами ученики. По завершению занятий наступало время творческой и спортивной активности. После обеда школьники принимали участие в квестах и конкурсах, в игре в футбол и плавании, а также в подготовке к творческим выступлениям. Учителя проявили креативность и подготовили сюрприз для школьников — музыкальную постановку «Буратино».

Уже скоро учащиеся расскажут о трехдневной поездке в ближайшем видеовыпуске школьной программы «До и после уроков». Как известно, данный проект реализуется силами учеников.

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1282 „Сокольники“.