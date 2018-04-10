Торжественный концерт к 100-летию ВГИКа планируют провести в сентябре-октября 2019 г.

Торжественный концерт к 100-летию ВГИКа планируют провести в сентябре-октября 2019 г. Об этом на совещании в министерстве культуры сообщил ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова» Владимир Малышев

«Утвержден план и состав оргкомитета по организации мероприятий к 100-летию ВГИКа. Мы когда советовались друг с другом, то решили, что не хочется, чтобы это было какой-либо формальностью, мы хотим, чтобы это проходило достаточно весело и студенты разных поколений вгиковцев принимали участие. Нужно определиться с площадкой для проведения торжественного вечера, может быть, это будет в «Зарядье». 100 лет ВГИКу исполняется 1 сентября 2019 г., скорее всего проведем торжественный вечер в середине сентября или начале октября. Мы посчитали — примерно 20 тыс. человек закончили ВГИК», — сказал В. Малышев.

Он также добавил, что в 2019 г. мастер-классы во ВГИКе проведут известные выпускники вуза.

«Мы хотим, чтобы в 2019 г. мастера, именитые вгиковцы делали открытые мастер-классы во ВГИКе, не только для вгиковцев, но и для студентов других профильных вузов, нужно чтобы ВГИК распахнул свои двери», — пояснил В. Малышев.

Он также добавил, что скоро к юбилею вуза во ВГИКе откроется музей. Также планируется проведение Дней ВГИКа за рубежом.