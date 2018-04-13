Десятиклассники побывали на «Гагаринском уроке „Космос — это мы!“

Накануне Дня Космонавтики обучающиеся 10 «А» класса школы № 1368 посетили «Гагаринский урок „Космос — это мы!“» в детском технопарке «Мосгормаш». Об этом сообщается на сайте учебного заведения.