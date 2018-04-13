Накануне Дня Космонавтики обучающиеся 10 «А» класса школы № 1368 посетили «Гагаринский урок „Космос — это мы!“» в детском технопарке «Мосгормаш». Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Урок в этом году был посвящен сразу нескольким важным датам в истории космонавтики: 55-летие полета в космос первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, 20-летие нахождения на орбите Международной космической станции и 30-летие программы «Буран». Урок провел Герой России, космонавт-испытатель Валерий Иванович Токарев. Глава Звездного городка рассказал о влиянии исследования космоса на развитие технологий, поделился с ребятами историями из опыта работы на МКС, ответил на интересующие их вопросы.