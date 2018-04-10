Три первых места с городского турнира по самбо привезли спортсмены из школы на Бибиревской

Самбисты из Алтуфьевского района показали лучшие результаты в турнире по простейшим единоборствам «В единстве наша сила», организованном Департаментом образования Москвы в рамках проекта «Воссоединение Крыма Россией », который прошел 7 апреля в Московском центре боевых искусств (МЦБИ). Ребята, занимающиеся в секции школы №1370 на Бибиревской улице, привезли три первых места, а также второе и два третьих.

— Все шестеро участников вернулись либо победителями, либо призерами. Константин Ш., Павел К. и Михаил Т. заняли первые места в разных весовых категориях, причем Миша занимался самбо всего год, тогда как Костя и Паша — два. На соревнованиях встретились сильнейшие спортсмены столицы, причем команда «Севастополь» из МЦБИ оказалась серьезным противником. Но наши ребята все равно стали лучшими, — рассказал учитель физической культуры и тренер Иван Шаракин.

Как подчеркнул тренер, школа №1370 уже два года участвует во всероссийском проекте «Самбо в школу» — в структурном подразделении на улице Бибиревская, дом 5 оборудован специализированный зал для тренировок. Заниматься могут как ученики начальных классов, так и старшеклассники. (вт)