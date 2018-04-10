В школе Рязанского организовали урок, посвященный Арктике

Урок литературного чтения, посвященный Арктике, провели в школе №329 имени Хлобыстова, которая находится в 4-м Вешняковском проезде. Об этом рассказали в администрации школы.

— Ребята посмотрели мультфильм про медвежонка Умку, прочитали замечательный рассказ «Находка Уйрапака», ответили на вопросы по данному тексту, а также узнали, как живет местное население, — поделился подробностями представитель школы.

Напомним, что школа №329 имени Хлобыстова находится по адресу 4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 2. (мю)