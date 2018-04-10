Ещё
Ученик школы № 536 принял участие в конкурсе «Если бы я был Президентом»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Меркель анонсировала встречу без России
Меркель анонсировала встречу без России

Ученик школы № 536 принял участие в конкурсе «Если бы я был Президентом» 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
В Санкт-Петербурге 6-8 апреля проводился заключительный этап Всероссийского конкурса молодежных проектов «Если бы я был Президентом».
С целью повышения правовой активности молодежи Центр развития молодежного парламентаризма с 9 января по 8 апреля провел конкурс «Если бы я был Президентом». Он проходил в два этапа по четырем номинациям: эссе, рисунок, видеоролик и проект. В нем приняли участие 32 тысячи учащихся. Участники представили жюри свои идеи, участвовали в дискуссиях, «круглых столах» и мастер-классах. Приятный подарок для участников конкурса сделали организаторы мероприятия, они организовали экскурсию по Санкт-Петербургу.
Школу № 536 на конкурсе представил ученик 5 класса. В своем проекте он рассказал об актуальных проблемах современной России и доступных даже для школьников путях их решения.
Фото с сайта конкурса «Если бы я был Президентом» (www.konkurs-president.ru).
Каховка: последние новости
В пяти пунктах на Юго-Западе столицы можно будет сдать на переработку бумаги и стекло ден В Москве с середины недели будет солнечно и тепло
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России310
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег95
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля182
Поставщики бытовой техники увеличивают цены293
Украина начала испытания «Ольхи»118
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
06:37
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение