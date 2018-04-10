Ученик школы № 536 принял участие в конкурсе «Если бы я был Президентом»

Санкт-Петербурге 6-8 апреля проводился заключительный этап Всероссийского конкурса молодежных проектов «Если бы я был Президентом».

С целью повышения правовой активности молодежи Центр развития молодежного парламентаризма с 9 января по 8 апреля провел конкурс «Если бы я был Президентом». Он проходил в два этапа по четырем номинациям: эссе, рисунок, видеоролик и проект. В нем приняли участие 32 тысячи учащихся. Участники представили жюри свои идеи, участвовали в дискуссиях, «круглых столах» и мастер-классах. Приятный подарок для участников конкурса сделали организаторы мероприятия, они организовали экскурсию по Санкт-Петербургу.

Школу № 536 на конкурсе представил ученик 5 класса. В своем проекте он рассказал об актуальных проблемах современной России и доступных даже для школьников путях их решения.

Фото с сайта конкурса «Если бы я был Президентом» (www.konkurs-president.ru).