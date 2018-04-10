Учитель из Подмосковья победил на конкурсе «Педагогический дебют 2018» 

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В номинации «Молодые учителя» победила Евгения Родионова, учитель физики из Подмосковья.
Подведены итоги всероссийского конкурса «Педагогический дебют 2018». Победителем в номинации «Молодые учителя» стала Евгения Родионова. Она преподает физику в талдомской школе №3. Об этом сообщил телеканал «360».
Конкурс «Педагогический дебют 2018» прошел в два этапа. В заочном приняли участие 110 учителей из Московской области. Во второй, очный, этап прошли 17 подмосковных педагогов.
Комитет Государственной Думы РФ по образованию и некоммерческое партнерство «Ассоциация лучших школ» стали организаторами конкурса. Он прошел при поддержке Министерства образования и науки РФ, Общероссийского профсоюза образования, членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Цель конкурса — развитие потенциала и самореализация молодых учителей.