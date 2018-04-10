Учитель из Подмосковья победил на конкурсе «Педагогический дебют 2018»

Подведены итоги всероссийского конкурса «Педагогический дебют 2018». Победителем в номинации «Молодые учителя» стала Евгения Родионова. Она преподает физику в талдомской школе №3. Об этом сообщил телеканал «360».

Конкурс «Педагогический дебют 2018» прошел в два этапа. В заочном приняли участие 110 учителей из Московской области. Во второй, очный, этап прошли 17 подмосковных педагогов.