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Подмосковный учитель победил в конкурсе «Педагогический дебют-2018»
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Подмосковный учитель победил в конкурсе «Педагогический дебют-2018» 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Учитель подмосковной школы стал победителем всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2018», говорится в сообщении министерства образования Московской области.
"Учитель физики талдомской школы №3 Евгения Родионова победила в номинации «Молодые учителя» всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2018», — сообщается в пресс-релизе ведомства.
В нем уточняется, что конкурс проводился при поддержке министерства образования и науки Российской Федерации, Общероссийского профсоюза образования с целью развития потенциала и самореализации молодых педагогов России. Организаторы конкурса: комитет Государственной Думы ФС РФ по образованию и некоммерческое партнерство «Ассоциация лучших школ».
В заочном этапе конкурса приняли участие 110 учителей Подмосковья, во второй, очный этап, который прошел со 2 по 7 апреля, вышли 17 педагогов Московской области.
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