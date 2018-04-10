Подмосковный учитель победил в конкурсе «Педагогический дебют-2018»

"Учитель физики талдомской школы №3 Евгения Родионова победила в номинации «Молодые учителя» всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2018», — сообщается в пресс-релизе ведомства.

В заочном этапе конкурса приняли участие 110 учителей Подмосковья, во второй, очный этап, который прошел со 2 по 7 апреля, вышли 17 педагогов Московской области.