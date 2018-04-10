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В Старом Крюково можно будет написать «Тотальный диктант»
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В Старом Крюково можно будет написать «Тотальный диктант» 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
Школа №1528 в 8 микрорайоне станет одной из зеленоградских площадок акции по проверке знания русского языка.
Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» состоится 14 апреля. Ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих имеет цель дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Акция зародилась в Новосибирске в 2004 году. За 15 лет существования акция превратилась в масштабное международное событие.
В Зеленограде «Тотальный диктант» можно будет написать на 6 площадках:
— в Культурном центре «Зеленоград» — текст читает актер «Ведогонь-театра» Ярослав Шевалдов;
— в школе №1528 (корпус 817);
— в инновационной школе скорочтения «BeBrain» (корпус 841) — текст читает педагог Андрей Петрань;
— в библиотеке №252 (корпус 1462) — текст читает педагог, филолог Валерий Клементьев;
— в школе №2045 (корпус 2011) — текст читает депутат МО Крюково Денис Уваркин;
— в школе скорочтения и развития интеллекта IQ007 (корпус 2005).
В этом году автором текста диктанта стала известная российская писательница, автор популярного романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина.
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