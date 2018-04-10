Алексей Дегтев: В регионе необходимо следовать четырем принципам формирования современного образования

Председатель Самарской городской думы Алексей Дегтев отметил, что к подготовке программного документа были привлечены не только чиновники, но и депутатский корпус, представители общественности и простые граждане.

"Дмитрий Игоревич четко обозначил свою позицию, что подготовка послания должна пройти открыто. Сегодня в выступлении он подтвердил свою позицию", — отметил Алексей Дегтев.

Ольгой Васильевой. Председатель гордумы отметил, что в послании прозвучали четыре главные задачи, которые необходимо реализовать в системе образования: строительство новых школ, развитие электронных школ, развитие детской физкультуры и спорта и инклюзивное образование. Эти задачи ранее были поставлены министром образования РФ

"Сегодня очень важно обратить внимание на развитие инклюзивного образования. Разрушить границы между детьми-инвалидами и не инвалидами. Сегодня эти задачи выполнятся только в двух новых школах, в микрорайоне «Южный город» и «Крутые ключи», — прокомментировал Алексей Дегтев.

Также председатель гордумы считает, что необходимо обратить пристальное внимание на результаты реформы системы местного самоуправления.

"Когда проходила реформа МСУ, я открыто говорил — если у нас нет ресурсов для выполнения таких масштабных задач, то она не даст должного результата. Сегодня спрашивая у жителей, знают ли они своего депутата, получаешь отрицательный ответ. Депутаты райсоветов, по факту, не имеют своих приемных и помощников, в результате работа не приносит должного эффекта", — считает Алексей Дегтев.