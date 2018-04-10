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Семинары по профориентации для школьников проходят в Химках
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Семинары по профориентации для школьников проходят в Химках 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Школьников Химок готовят к выбору будущей профессии. Очередной семинар по профориентированию детей прошел в городском округе.
Такие встречи стали традиционными. В качестве выступающих на семинары регулярно приглашают представителей бизнеса, а также профессионалов самых разных сфер деятельности. В этот раз о своей специализации школьникам рассказали военные из Союза ветеранов.
Сами организаторы таких семинаров уверяют, что встречи бесследно не проходят. В этом году несколько школьников, посещавшие занятия, получили направление на обучение в вузы от некоторых медучреждений.
По итогам каждой встречи школьникам предлагается принять участие в творческих конкурсах, результаты которых потом ребята заносят в портфолио.
По факту проведения каждой встречи мы предлагаем ребятам от 3 до 5 тем, которые они должны раскрыть и показать насколько интересна, полезна и нужна такая работа в Химках
— Ирина Кренева, организатор семинара.
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