В Подмосковье могут перенести экзамены из-за выбросов газа

По словам уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, даты проведения экзаменов в подмосковных школах могут быть перенесены из-за неблагоприятно экологической обстановки, складывающейся из-за выбросов свалочного газа, передает РИА «Новости»

"Если вдруг во время ЕГЭ, экзаменов будет неблагоприятная обстановка, будет выброс или запах, то у нас есть несколько возможностей перенести даты экзаменов, все будут предупреждены заранее", — сказала Мишонова.