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В Подмосковье могут перенести экзамены из-за выбросов газа
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В Подмосковье могут перенести экзамены из-за выбросов газа 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
По словам уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, даты проведения экзаменов в подмосковных школах могут быть перенесены из-за неблагоприятно экологической обстановки, складывающейся из-за выбросов свалочного газа, передает РИА «Новости».
"Если вдруг во время ЕГЭ, экзаменов будет неблагоприятная обстановка, будет выброс или запах, то у нас есть несколько возможностей перенести даты экзаменов, все будут предупреждены заранее", — сказала Мишонова.
В марте на территории свалки «Ядрово» недалеко от Волоколамска произошел выброс свалочного газа, после которого несколько десятков детей обратились к врачам. Из-за неприятного запаха вводился режим ЧС. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что за ситуацию на полигоне «Ядрово» должны понести ответственность его владельцы.
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