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Состоялось первое занятие школы юных военных корреспондентов на базе АНО «Парк Патриот Медиа»
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Состоялось первое занятие школы юных военных корреспондентов на базе АНО «Парк Патриот Медиа» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Первый мастер-класс провел главный преподаватель школы, продюсер Виктор Алисов.
Состоялось первое занятие школы юных военных корреспондентов на базе «Парк Патриот Медиа», организованное совместно с культурно-выставочным центром «Патриот», сообщает пресс-служба движения.
Алисов презентовал учебный план, рассказал о перспективах, которые ждут ребят, о предстоящих практических занятиях.
Также проанонсировал свои мастер-классы, посвященные информационной безопасности и радикализации сотрудник Федерального агентства по делам национальностей Алик Микаелян
С началом обучения юнармейцев поздравил начальник ФГАУ «КВЦ „Патриот“ Александр Рвачев, который позитивно оценил развитие школы и пожелал организаторам, преподавателям и ученикам больших успехов.
»Открытие этих мастер-классов несомненно станет хорошей школой для самореализации большинства из вас», — сказал он.
Школа юных корреспондентов впервые открылась летом 2017 года и зарекомендовала себя, когда первые 12 юнармейцев, успешно пройдя обучение, показали себя на практике во время проведения Армейских Международных Игр — 2017.
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