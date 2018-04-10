Декану юрфака вменяют организацию 100 преступлений

Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении группы преподавателей частного вуза, которые, по версии следствия, под руководством декана юрфака поставили на поток платное оформление «липовых» экзаменов и зачетов. 41-летней к.ю.н. Наталье Долговой и 12 сотрудникам Волгоградского института бизнеса (ВИБ) инкриминируется ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) и ст. 204.2 УК РФ (мелкий коммерческий подкуп).

По данным следствия, Долгова, возглавившая юрфак в 2015 году, выступила организатором преступной схемы и непосредственно распределяла нелегальные финансовые потоки между преподавателями и руководящими сотрудниками вуза. Они как минимум два года регулярно собирали деньги за беспрепятственную сдачу целых сессий, отдельных экзаменов, зачетов и различных отчетов. При этом студенты занятия не посещали, их знания не проверялись. Стоимость «липовых» оценок варьировалась от 5000 до 23 000 руб. Студенческие «взносы» перечислялись на банковские счета преподавательского состава. Известно, что за два года на банковский счет только одного из активных членов группы поступило около 2 млн руб.

10 апреля по местам жительства фигурантов уголовного дела, а также в вузе и его филиале прошли масштабные обыски с участием сотрудников региональных УФСБ и УЭБиПК ГУ МВД . В результате изъяты банковские карты, зачетные книжки, ведомости, табеля учета посещаемости и иные документы. Декан Долгова и 12 сотрудников вуза доставлены для дачи показаний в областное СУ СКР . Следователи располагают сведениями о не менее 100 эпизодах преступной деятельности группы и не исключают, что круг подозреваемых окажется значительно шире.