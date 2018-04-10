В Югре подросток пострадал из-за школьного конфликта с поножовщиной

Инцидент произошел днем во вторник в городе Радужный. Пострадавший является учеником 10 класса, заявили в штабе окружного правительства.

"Сегодня в школе города Радужный произошел конфликт между сверстниками, в ходе которого десятикласснику были нанесены ножевые ранения. В настоящий момент угрозы здоровью ребенка нет, рядом с ним в больнице находятся родители", — рассказали в департаменте.

По информации региональных властей, данное происшествие находится на контроле правительства Югры. Кроме того, окружной департамент образования и молодежной политики планирует начать проверку по данному факту.

"Уже создана специальная комиссия из представителей департамента, комиссии по делам несовершеннолетних и управления МВД по Югре, сегодня она прибудет из окружной столицы в Радужный", — добавили в ведомстве.

В последнее время произошло несколько случаев агрессивного поведения школьников в различных российских регионах, самые громкие — драка с поножовщиной в Перми с 15 пострадавшими и нападение на школу в Улан-Удэ с семью пострадавшими. Это подтолкнуло власти к более пристальному анализу происходящего в этой сфере.

В частности, министерство образования и науки России в феврале анонсировало создание центра координации и развития психологической службы в школах. Предполагается, что такая служба будет, в частности, помогать детям и подросткам в трудных жизненных ситуациях и способствовать предотвращению актов агрессии и суицидов.