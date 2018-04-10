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Школьники и студенты снова вышли на акцию протеста в Париже
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Школьники и студенты снова вышли на акцию протеста в Париже 

РИА Новости 1 час назад
ПАРИЖ, 10 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Школьники и студенты, недовольные предстоящей реформой образования, снова вышли днём во вторник на массовую акцию протеста в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.
Основанием для протеста стала реформа образования, которая может быть реализована в 2021 году. Ее положения, в частности, вносят серьезные изменения в процесс выпускных экзаменов из школы.
Шествие началось около 12.45 местного времени (13.45 мск) с площади у Сорбонны. Знаменитое здание университета в Латинском квартале Парижа является традиционным местом для студенческих волнений. Например, здесь разворачивались события мая 1968 года, о которых вспоминают и нынешние протестующие.
Участие в акции протеста принимают сотни молодых людей и девушек, их поддерживают и представители старших поколений. Многие из них принесли на шествие плакаты «Спасём университеты», «Нет полицейскому государству», «Мы недовольны».
Порядок на акции обеспечивают усиленные наряды полиции, в частности, полицейский спецназ.
Крупный протест против реформы образовательной системы проходил в Париже в феврале этого года. Тогда сотни учеников старших классов французских школ вышли на улицы города. Также выступления демонстрантов прошли в других французских городах, в том числе, в Тулузе, Лионе и Страсбурге. Акции протеста затем вновь повторялись в столице и других городах, но не в таком масштабе.
Полвека назад, в мае 1968 года во Франции разразился социальный кризис. Он начался с выступлений студентов, за которыми последовала забастовка профсоюзов. Эти события привели к смене правительства и отставке Шарля де Голля, занимавшего тогда пост главы государства.
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