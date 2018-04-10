Школьники и студенты снова вышли на акцию протеста в Париже

ПАРИЖ, 10 апр — РИА Новости Виктория Иванова . Школьники и студенты, недовольные предстоящей реформой образования, снова вышли днём во вторник на массовую акцию протеста в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.

Основанием для протеста стала реформа образования, которая может быть реализована в 2021 году. Ее положения, в частности, вносят серьезные изменения в процесс выпускных экзаменов из школы.

Шествие началось около 12.45 местного времени (13.45 мск) с площади у Сорбонны. Знаменитое здание университета в Латинском квартале Парижа является традиционным местом для студенческих волнений. Например, здесь разворачивались события мая 1968 года, о которых вспоминают и нынешние протестующие.

Участие в акции протеста принимают сотни молодых людей и девушек, их поддерживают и представители старших поколений. Многие из них принесли на шествие плакаты «Спасём университеты», «Нет полицейскому государству», «Мы недовольны».

Порядок на акции обеспечивают усиленные наряды полиции, в частности, полицейский спецназ.

Крупный протест против реформы образовательной системы проходил в Париже в феврале этого года. Тогда сотни учеников старших классов французских школ вышли на улицы города. Также выступления демонстрантов прошли в других французских городах, в том числе, в Тулузе , Лионе и Страсбурге . Акции протеста затем вновь повторялись в столице и других городах, но не в таком масштабе.