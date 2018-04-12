Новые детские учебные пособия об изменении климата передадут в школы Ямала

"В Салехарде преподавателям школ презентовали экологическое пособие «Климатическая шкатулка. Ямал— Арктика». Оно представляет собой иллюстрированную энциклопедию, где в доступной, познавательно-игровой форме представлена проблема изменения климата и его последствия. Ямал — в числе первых российских субъектов, адаптировавших федеральное пособие с учетом региональных особенностей. Всего издано 100 экземпляров, которые будут переданы прошедшим обучение преподавателям и отправлены в муниципалитеты округа", — говорится в сообщении.

Адаптацией пособия для школ округа занимались специалисты департамента по науке и инновациям ЯНАО, Научного центра изучения Арктики и Российского Центра освоения Арктики (Росцентр). «В нем использованы результаты научных исследований, в том числе проведенных ямальскими учеными», — уточнили в департаменте.

"Климатическая шкатулка" — это проект Программы развития ООН в России. Он представляет собой учебное пособие для школьников, где в познавательно-игровой форме рассказывается о современных проблемах изменения климата, ограниченности природных ресурсов и новых технологиях.

Научный центр изучения Арктики создали в ЯНАО в 2010 году. В его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических, медицинских и эколого-биологических исследований. Росцентр создан для координации и систематизации научных исследований в Арктике, он является социально ориентированной организацией и участвует в экологических и просветительских проектах.

Семинар для педагогов проходит в Салехарде на площадке Ямальского многопрофильного колледжа с 12 по 13 апреля. В нем также принимают участие климатологи и представители Всемирного фонда дикой природы в России (WWF).