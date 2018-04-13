Сергей Кравцов подвел итоги досрочного периода ЕГЭ

Сергей Кравцов. На днях завершился досрочный «весенний» период сдачи единого государственного экзамена. О том, как все прошло, рассказал заместитель Министра образования и науки Российской Федерации

Отметив среди прочего, что «проведение экзамена стабилизировалось»:

Пятый год нам удается обеспечить абсолютную честность экзамена. Экзамены прошли без сбоев, серьезных нарушений, утечек экзаменационных материалов,

Отметим, досрочный период сдачи ЕГЭ прошел с 21 марта по 11 апреля, экзамен сдали около 23 тысяч человек (в основном — выпускники прошлых лет, желающие улучшить свой результат).

Около 200 нарушителей было удалено с экзамена, в том числе 67 — за использование шпаргалок и 106 — за использование различных средств связи.

Фото: архив редакции, vk.com/ege Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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