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Сергей Кравцов подвел итоги досрочного периода ЕГЭ
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Сергей Кравцов подвел итоги досрочного периода ЕГЭ 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
На днях завершился досрочный «весенний» период сдачи единого государственного экзамена. О том, как все прошло, рассказал заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Сергей Кравцов.
Отметив среди прочего, что «проведение экзамена стабилизировалось»:
Пятый год нам удается обеспечить абсолютную честность экзамена. Экзамены прошли без сбоев, серьезных нарушений, утечек экзаменационных материалов,
подытожил замглавы Минобрнауки России.
Отметим, досрочный период сдачи ЕГЭ прошел с 21 марта по 11 апреля, экзамен сдали около 23 тысяч человек (в основном — выпускники прошлых лет, желающие улучшить свой результат).
Около 200 нарушителей было удалено с экзамена, в том числе 67 — за использование шпаргалок и 106 — за использование различных средств связи.
Фото: архив редакции, vk.com/ege  Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
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