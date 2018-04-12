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Рособрнадзор: Досрочный период ЕГЭ-2018 прошел без сбоев и серьезных нарушений
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Рособрнадзор: Досрочный период ЕГЭ-2018 прошел без сбоев и серьезных нарушений 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Досрочный период Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который в 2018 г. проводился с 21 марта по 11 апреля, прошел без серьезных нарушений и технологических сбоев. Об этом журналистам сообщил заместитель министра образования и науки — руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Сергей Кравцов.
«Мы можем констатировать, что проведение экзамена стабилизовалось. Экзамены прошли без сбоев, серьезных нарушений, утечек экзаменационных материалов. Что касается удаленных, то их у нас было около 200 нарушителей: 67 человек за использование шпаргалок и 106 — за использование средств связи», — сообщил С. Кравцов.
В свою очередь, в пресс-службе Рособрнадзора отметили, что самыми популярными у участников досрочного периода были обязательные предметы, русский язык и профильная математика, а также обществознание.
«Традиционно высок интерес к таким предметам как биология, история, химия и физика», — подчеркнули в пресс-службе.
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