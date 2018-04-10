Посетители Московского международного салона образования смогут потренироваться в сдаче ЕГЭ

Посетители Московского международного салона образования, который с 18 по 21 апреля пройдет на ВДНХ, смогут потренироваться в сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«По предложению пользователей соцсетей, концепцией стенда ведомства в этом году стала симуляция пункта проведения экзамена с возможностью сдачи как письменного, так и устного ЕГЭ. Также молодые посетители салона и их родители смогут попробовать написать Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике и окружающему миру для четвертых классов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на стенде Рособрнадзора будут присутствовать специалисты, которые смогут проконсультировать гостей салона обо всех аспектах единого госэкзамена и других оценочных процедур.

Основной период ЕГЭ-2018 пройдет с 28 мая по 2 июля.