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Посетители Московского международного салона образования смогут потренироваться в сдаче ЕГЭ
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Посетители Московского международного салона образования смогут потренироваться в сдаче ЕГЭ 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Посетители Московского международного салона образования, который с 18 по 21 апреля пройдет на ВДНХ, смогут потренироваться в сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
«По предложению пользователей соцсетей, концепцией стенда ведомства в этом году стала симуляция пункта проведения экзамена с возможностью сдачи как письменного, так и устного ЕГЭ. Также молодые посетители салона и их родители смогут попробовать написать Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике и окружающему миру для четвертых классов», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что на стенде Рособрнадзора будут присутствовать специалисты, которые смогут проконсультировать гостей салона обо всех аспектах единого госэкзамена и других оценочных процедур.
Основной период ЕГЭ-2018 пройдет с 28 мая по 2 июля.
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