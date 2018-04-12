Ещё
Кравцов рассказал подробности о досрочной сдаче ЕГЭ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кравцов рассказал подробности о досрочной сдаче ЕГЭ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Досрочная сдача единого государственного экзамена, завершившаяся в среду, прошла без сбоев и серьезных нарушений, об этом сообщил заместитель министра образования и науки РФ, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
"Мы можем констатировать, что проведение экзамена стабилизировалось… Экзамены прошли без сбоев, серьезных нарушений, утечки экзаменационных материалов", — заявил Кравцов.
Он отметил, что для досрочной сдачи ЕГЭ были организованы 245 экзаменационных пунктов во всех регионах РФ. По его словам, впервые применялась технология печати и сканирования контрольных материалов непосредственно в аудиториях. Кравцов уточнил, что в прошлом году только 50% всех пунктов в основной период сдачи экзамена были оборудованы этими технологиями, на данный момент их число достигает 100% уже в досрочный период.
Замглавы министерства рассказал, что в 2018 году наибольший интерес выпускников школ вызывают естественно-научные предметы, особенно математика и обществознание. По его словам, растет интерес к таким предметам, как биология, химия и физика.
Кравцов также обратил внимание на то, что механизмы наблюдения снижают риски скрытых нарушений при дистанционной сдаче экзамена.
"Что касается удаленных (экзаменуемых), то их на досрочном периоде было у нас около 200 нарушителей", — констатировал замминистра.
Он подчеркнул, что в основной период сдачи ЕГЭ наблюдение за возможными нарушениями не будет ниже уровня прошлого года.
РИА Новости: последние новости
МГУ, Минобрнауки и Роскосмос запускают конкурс проектов освоения Луны Одиннадцать российских вузов вошли в сотню лучших по мировым рейтингам Минобрнауки планирует принимать рекомендации по ЕГЭ от выпускников
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса241
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому148
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ147
Улюкаев удивил тюремным досугом67
«Судный день» стал на минуту ближе164
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
04:06
Порошенко частично аннулирует дружбу с РФ
Украина В мире
06:49
Медведев раскритиковал заявления стран НАТО
Политика
04:06
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
В мире Украина
20:36
Восьмиклассников проверят на наркотики
Образование Новости Москвы
02:05
Москвичам установят «Умные счетчики»
Новости Москвы
00:41
Путин не планирует общаться с Трампом
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение