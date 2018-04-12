Кравцов рассказал подробности о досрочной сдаче ЕГЭ

"Мы можем констатировать, что проведение экзамена стабилизировалось… Экзамены прошли без сбоев, серьезных нарушений, утечки экзаменационных материалов", — заявил Кравцов.

Он отметил, что для досрочной сдачи ЕГЭ были организованы 245 экзаменационных пунктов во всех регионах РФ. По его словам, впервые применялась технология печати и сканирования контрольных материалов непосредственно в аудиториях. Кравцов уточнил, что в прошлом году только 50% всех пунктов в основной период сдачи экзамена были оборудованы этими технологиями, на данный момент их число достигает 100% уже в досрочный период.

Замглавы министерства рассказал, что в 2018 году наибольший интерес выпускников школ вызывают естественно-научные предметы, особенно математика и обществознание. По его словам, растет интерес к таким предметам, как биология, химия и физика.

Кравцов также обратил внимание на то, что механизмы наблюдения снижают риски скрытых нарушений при дистанционной сдаче экзамена.

"Что касается удаленных (экзаменуемых), то их на досрочном периоде было у нас около 200 нарушителей", — констатировал замминистра.

Он подчеркнул, что в основной период сдачи ЕГЭ наблюдение за возможными нарушениями не будет ниже уровня прошлого года.